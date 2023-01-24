Салихова видит заговор «Зенита» в скандалах вокруг игрока «Спартака» Промеса

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о скандале вокруг полузащитника красно-белых Квинси Промеса. Жена экс-главы клуба видит в этом заговор со стороны петербургского «Зенита».
Напомним, 31-летний голландец обвиняется у себя на родине в нападении на родственника, контрабанде кокаина и дачи взятки в размере 250 тыс. рублей. Салихова полагает, что травля Промеса идет со стороны «Зенита». Якобы сине-бело-голубые завидуют тому, что лучший футболист Российской премьер-лиги выступает в составе «Спартака».
«"Зенит" уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист "Спартака", а не их многомиллионный бразилец.И так будет всегда. Радует то, что болельщики всегда поддерживают своих любимчиков, поэтому вся возня воспринимается, как белый шум. Вернее, блекло-голубой», — цитирует жену Федуна издание Sport24.
Промес в нынешнем розыгрыше РПЛ провел 16 матчей. Всего на счету 31-летнего голландского полузащитника 14 забитых мячей.