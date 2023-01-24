Салихова видит заговор «Зенита» в скандалах вокруг игрока «Спартака» Промеса

Напомним, 31-летний голландец обвиняется у себя на родине в нападении на родственника, контрабанде кокаина и дачи взятки в размере 250 тыс. рублей. Салихова полагает, что травля Промеса идет со стороны «Зенита». Якобы сине-бело-голубые завидуют тому, что лучший футболист Российской премьер-лиги выступает в составе «Спартака».