Россияне положительно оценили законопроект о самозапрете на получение кредитов

Большинство опрошенных россиян заявили, что готовы подключить самозапрет на выдачу кредитов уже сейчас, передает «Комсомольская правда».
Такого мнения придерживается 52% опрошенных. При этом 34% характеризуют законопроект как хороший, но пока готовы лишь подумать об использовании данной услуги, а 6% назвали инициативу нужной и правильной, но не хотят ограничивать свои кредитные возможности.
Только 4% считают, что услуга излишня и столько же респондентов пока не знают, как относиться в обсуждаемой в Госдуме мере.
Напомним, в ГД внесли законопроект, который дает россиянам возможность запрещать себе получение кредитов. Сообщается, что такая услуга обезопасит жителей страны от мошенников и поможет лучше контролировать необдуманные финансовые порывы.