Россияне положительно оценили законопроект о самозапрете на получение кредитов

Такого мнения придерживается 52% опрошенных. При этом 34% характеризуют законопроект как хороший, но пока готовы лишь подумать об использовании данной услуги, а 6% назвали инициативу нужной и правильной, но не хотят ограничивать свои кредитные возможности.