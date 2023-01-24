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Россияне положительно оценили законопроект о самозапрете на получение кредитов

Экономика
Россияне положительно оценили законопроект о самозапрете на получение кредитов

Большинство опрошенных россиян заявили, что готовы подключить самозапрет на выдачу кредитов уже сейчас, передает «Комсомольская правда».

Такого мнения придерживается 52% опрошенных. При этом 34% характеризуют законопроект как хороший, но пока готовы лишь подумать об использовании данной услуги, а 6% назвали инициативу нужной и правильной, но не хотят ограничивать свои кредитные возможности.

Только 4% считают, что услуга излишня и столько же респондентов пока не знают, как относиться в обсуждаемой в Госдуме мере.

Напомним, в ГД внесли законопроект, который дает россиянам возможность запрещать себе получение кредитов. Сообщается, что такая услуга обезопасит жителей страны от мошенников и поможет лучше контролировать необдуманные финансовые порывы.
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