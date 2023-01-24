Аналитик Бартош раскрыл выгоду США от поставок на Украину немецких танков Leopard

В комментарии для издания «Взгляд» он уточнил, что таким образом США зачищают европейский рынок вооружения. Дело в том, что Германия не сможет оперативно произвести достаточное количество танков вместо отправленных Киеву. Тогда США начнут поставки собственной продукции.