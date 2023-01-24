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Аналитик Бартош раскрыл выгоду США от поставок на Украину немецких танков Leopard

Армия
Аналитик Бартош раскрыл выгоду США от поставок на Украину немецких танков Leopard

Вашингтон является ключевым бенефициаром поставок на Украину танков немецкого производства Leopard, которые стоят на вооружении в странах Европы, заявил аналитик Александр Бартош.

В комментарии для издания «Взгляд» он уточнил, что таким образом США зачищают европейский рынок вооружения. Дело в том, что Германия не сможет оперативно произвести достаточное количество танков вместо отправленных Киеву. Тогда США начнут поставки собственной продукции.

«Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», — разъяснил собеседник журналистов.

По его словам, ситуация еще больше усилит зависимость европейских государств от США, подорвав отношения внутри ЕС.

Ранее, как передает RT, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прервала корреспондента BBC Лору Тревельян, обвинившую Вашингтон в затягивании боевых действий на Украине.
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