Алена Водонаева заявила, что сделала дорогостоящую пластику груди

Телеведущая, блогер и модель Алена Водонаева призналась, что сделала пластику груди. Хирургическое вмешательство обошлось ей в миллион рублей.
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» отметила, что операция была сделана в 2017 году. Она дала понять, что больше не ложилась под нож хирурга.
«Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — поделилась блогер в YouTube-программе «Вопрос ребром».
Она добавила, что обратилась к специалисту после рождения ребенка. Телеведущая хотела уменьшить грудь на два размера. Полученным результатом она осталась довольна.