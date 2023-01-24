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Алена Водонаева заявила, что сделала дорогостоящую пластику груди

Шоу-бизнес
Алена Водонаева заявила, что сделала дорогостоящую пластику груди

Телеведущая, блогер и модель Алена Водонаева призналась, что сделала пластику груди. Хирургическое вмешательство обошлось ей в миллион рублей.

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» отметила, что операция была сделана в 2017 году. Она дала понять, что больше не ложилась под нож хирурга.

«Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — поделилась блогер в YouTube-программе «Вопрос ребром».

Она добавила, что обратилась к специалисту после рождения ребенка. Телеведущая хотела уменьшить грудь на два размера. Полученным результатом она осталась довольна.
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