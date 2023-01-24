В Домодедовском суде состоялись предварительные слушания дела бывших топ-менеджеров S7

По данным следствия, бывший заместитель генерального директора компании Борис Камышев, а также бывшие летный директор Мансур Бадраков и пилот-инструктор Михаил Гусев получили 1,85 млн рублей от кандидатов на место пилотов. Последние претендовали на возможность сесть за штурвал лайнера нового поколения Airbus A320neo. На этом топ-менеджеры S7 решили нажиться, считают следователи.