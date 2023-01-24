Водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами в Саратове

Все случилось около 9:33 по местному времени (8:33 по московскому времени) на улице Грибова. Покатившийся с места троллейбус протаранил стоявший впереди общественный транспорт. В этот момент водитель одного из них вышел на улицу и оказался между транспортными средствами.