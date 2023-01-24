Водителя зажало между двумя столкнувшимися троллейбусами в Саратове

ДТП с участием двух троллейбусов произошло в Октябрьском районе Саратова. Водителя одного из участников аварии зажало между столкнувшимся электрическим транспортом, пишут местные СМИ.
Все случилось около 9:33 по местному времени (8:33 по московскому времени) на улице Грибова. Покатившийся с места троллейбус протаранил стоявший впереди общественный транспорт. В этот момент водитель одного из них вышел на улицу и оказался между транспортными средствами.
Мужчине потребовалась помощь спасателей. Сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавшего «освободили» и оказали ему медицинскую помощь.