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Министр обороны ФРГ Писториус заявил о единстве стран НАТО в вопросе поставок оружия Украине

Армия
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о единстве стран НАТО в вопросе поставок оружия Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал ошибочным впечатление, что Германия изолировано ведет себя в вопросах поставок оружия Украине.

Глава немецкого военного ведомства заявил, что страны НАТО в ходе публичных дискуссий не должны способствовать созданию впечатления о разобщенности. Он добавил, что поставки оружия являются процессом, которому нужно уделить время.

«НАТО стоит вместе, и Германия будет выполнять свои обязанности и обязательства во всех отношениях», — заявил Писториус.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что ФРГ уже 25 января может разрешить Польше передать Украине танки Leopard 2.
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