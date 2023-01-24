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Грузинский политик Кобахидзе счел позорной спекуляцией слова Киева об эвакуации украинцев

Политика
Грузинский политик Кобахидзе счел позорной спекуляцией слова Киева об эвакуации украинцев

Киевский режим использует тему экстренного вывоза своих граждан с грузинской территории в корыстных целях. Такое мнение высказал глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

Ранее с заявлением о возможной эвакуации украинцев выступил временный поверенный в делах Киева в Тбилиси Андрей Касьянов. По его словам, Украина может пойти на такой шаг в случае, если Грузия вновь откроет авиарейсы с российским государством. Кобахидзе, комментируя это, сказал, что связь между этими событиями отсутствует.

«Сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.
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