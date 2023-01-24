Грузинский политик Кобахидзе счел позорной спекуляцией слова Киева об эвакуации украинцев

Ранее с заявлением о возможной эвакуации украинцев выступил временный поверенный в делах Киева в Тбилиси Андрей Касьянов. По его словам, Украина может пойти на такой шаг в случае, если Грузия вновь откроет авиарейсы с российским государством. Кобахидзе, комментируя это, сказал, что связь между этими событиями отсутствует.