Грузинский политик Кобахидзе счел позорной спекуляцией слова Киева об эвакуации украинцев

Киевский режим использует тему экстренного вывоза своих граждан с грузинской территории в корыстных целях. Такое мнение высказал глава партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Ранее с заявлением о возможной эвакуации украинцев выступил временный поверенный в делах Киева в Тбилиси Андрей Касьянов. По его словам, Украина может пойти на такой шаг в случае, если Грузия вновь откроет авиарейсы с российским государством. Кобахидзе, комментируя это, сказал, что связь между этими событиями отсутствует.
«Сегодняшнее заявление Касьянова тоже позорная спекуляция», — подчеркнул Кобахидзе.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский снял Кирилла Тимошенко с должности заместителя главы своего офиса.