Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января

Так, курс американского доллара по отношению к рублю вырос на 0,12 рубля, до 68,75 рубля. Европейская валюта при этом потеряла в цене 0,03 рубля, и ее курс по отношению к значению предыдущего закрытия сессии опустился до 74,69 рубля.