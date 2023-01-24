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Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января

Экономика
Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января

ЦБ РФ установил официальные курсы иностранных валют на среду, 25 января. Об этом свидетельствуют последние данные регулятора.

Так, курс американского доллара по отношению к рублю вырос на 0,12 рубля, до 68,75 рубля. Европейская валюта при этом потеряла в цене 0,03 рубля, и ее курс по отношению к значению предыдущего закрытия сессии опустился до 74,69 рубля.

В то же время китайский юань остался в предыдущих значениях — курс этой валюты не изменился и составил 10,11 рубля.

Центробанк РФ устанавливает официальные курсы зарубежных валют к рублю в будни, опираясь на рыночные курсы Московской биржи.
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