Академик РАН Онищенко: больше половины взрослых в России страдает от избыточного веса или ожирения

Издание Daily Mail опубликовало исследование, в котором специалисты NCD Risk Factor Collaboration проанализировали данные о людях с ожирением или недостатком веса с 1975 по 2016 год.
Согласно результатам, ни в одной из рассматриваемых стран не было зафиксировано падение уровня ожирения. Более того, на 2016 год этой проблемой страдало 36% населения Земли. Особенно это касалось стран с высоким уровнем дохода.
Среди самых толстых стран оказались острова Науру, Палау, Кука. В США показатель граждан с избыточной массой тела составил 68%.
Самыми «худыми» по статистике оказались вьетнамцы (18,3%).
В России же от избыточного веса, согласно данным NCD Risk Factor Collaboration, страдает 57,1% граждан. Похожие показатели у Вануату, Сербии, Германии, Перу и Португалии.
Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН прокомментировал данную статистику и рассказал о причинах, из-за которых более половины россиян страдает от лишнего веса.
McDonald’s сослужил нам недобрую службу. Колонка Геннадия Онищенко
Говоря об ожирении населения отдельных стран, в первую очередь, надо обратить внимание на его причины. Первые строчки занимают экваториальные страны. Они хоть и не большие, но по ним можно определить тип ожирения. По факту, это голодающие страны, население которых употребляет в пищу продукты состоящие в основном из углеводов. И это ожирение вызвано вынужденной деформацией структуры питания. Им просто нечем больше питаться.
Что же касается ожирения населения в высокоразвитых странах: в США или в Великобритании, то тут уже другая парадигма. Это богатые страны, у которых есть все: люди могут питаться полноценно, — но на государственном уровне власти не занимаются вопросами пропаганды здорового образа жизни и здорового питания.
Хороший пример на противоположном фланге — это Вьетнам, завоевавший звание одной из самых «худых» стран. Там лишь у 18,3% граждан, согласно данным последних исследований, выявили ожирение. С точки зрения количества населения, это не маленькая страна — порядка 300 млн человек. С точки зрения разнообразия питания, да и вообще, Вьетнам не богатая страна. Но они сохранили культуру питания.
То есть мы видим группу стран, где причиной ожирения является, нарушение баланса питания из-за дефицита продуктов и государства, в которых население жиреет из-за переедания и от того, что власти не уделяют должного внимания здоровому образу жизни граждан.
Вторым фактором ожирения является малая подвижность. Мы говорим о том, что у нас в России идет рост детского ожирения. Тут как раз на мой взгляд причина как раз в «обездвиженности» детей. Наше подрастающее поколение сутками сидит за компьютером. Это настоящая проблема, когда дети теряют инстинкт к подвижности, когда им не интересен ни спорт, ни прогулки во дворе. Интернет стал настоящей зависимостью. Получается, что со школьной скамьи ребенок бежит домой за компьютерный стул.
Плюс эндокринологи бьют тревогу, причина — генетическая предрасположенность к эндокринным заболеваниям, которые зачастую приводят к ожирению. Минимизировать последствия эндокринных заболеваний можно соблюдая здоровый образ жизни, выстраивая правильный режим питания, занимаясь физическими нагрузками и так далее.
Резюмируя, хочу сказать, что наше место в этом рейтинге отнюдь не почетное. В России взрослых людей, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, 57,1%. При этом мы все же являемся высокоразвитым государством: у нас есть возможность обеспечить нормальную структуру питания, дать возможность людям заниматься физической активностью и своим здоровьем.
Часто в рейтингах ожирения населения приводятся цифры денежных потерь от этой пагубы. Но нас прежде всего должна интересовать потери здоровья людей и ранние смерти, спровоцированные ожирением. Поэтому мы, как страна, должны уделить вопросам профилактики уделить максимальное внимание.
В первую очередь, касаясь темы ожирения, я бы уделил внимание пропаганде здорового питания. Мы сегодня свою огромную, уникальную, самобытную структуру питания с учетом национальных и региональных традиций просто уничтожаем. Все подчинено фаст-фуду. McDonald’s нам в этом плане сослужил недобрую службу. И сейчас, на мой взгляд, самое время государству надо заняться профилактикой и выстраиванием грамотной структуры питания человека.