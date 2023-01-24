Академик РАН Онищенко: больше половины взрослых в России страдает от избыточного веса или ожирения

Вторым фактором ожирения является малая подвижность. Мы говорим о том, что у нас в России идет рост детского ожирения. Тут как раз на мой взгляд причина как раз в «обездвиженности» детей. Наше подрастающее поколение сутками сидит за компьютером. Это настоящая проблема, когда дети теряют инстинкт к подвижности, когда им не интересен ни спорт, ни прогулки во дворе. Интернет стал настоящей зависимостью. Получается, что со школьной скамьи ребенок бежит домой за компьютерный стул.