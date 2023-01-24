Усадебный дом в выборгском парке Монрепо вновь откроется для посетителей после реставрации

Масштабная реставрация Усадебного дома, расположенного в выборгском парке Монрепо, постепенно завершается. Предполагается, что он вновь откроется для посетителей уже этой весной.
Подчеркивается, что Усадебный дом, принадлежавший литератору Людвигу Николаи, около 30 лет находился в аварийном состоянии. Это обусловлено тем, что здание было законсервировано после пожара. Чтобы отреставрировать этот образец исторической архитектуры, специалистам пришлось разбирать здание. Это позволило восстановить уцелевшую оригинальную древесину, передает телеканал «Санкт-Петербург».
Работы проводились на участке площадью 33 гектара, то есть практически на всей исторической части парка. Посетители Монрепо уже сейчас могут оценить отреставрированный фасад здания, однако оценить его внутренние убранства пока нельзя. Планируется, что работы будут закончены в мае.