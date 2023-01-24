Усадебный дом в выборгском парке Монрепо вновь откроется для посетителей после реставрации

Работы проводились на участке площадью 33 гектара, то есть практически на всей исторической части парка. Посетители Монрепо уже сейчас могут оценить отреставрированный фасад здания, однако оценить его внутренние убранства пока нельзя. Планируется, что работы будут закончены в мае.