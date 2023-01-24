Авторы Newsweek раскрыли имя нового союзника Путина в борьбе с западным миром

Российский лидер Владимир Путин в скором времени может обрести нового союзника в своем противостоянии с западным миром. Журналисты Newsweek пролили свет на то, кто им окажется.
Напомним, что глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров уже второй раз после начала спецоперации на Украине отправился по странам африканского континента с официальным визитом. Как отметили авторы издания, популярность Москвы в этом регионе заметно растет.
Об этом свидетельствуют слова руководителя МИД ЮАР Наледи Пандор, которая пообещала больше не просить Россию вывести свои войска с украинской территории. По мнению журналистов Newsweek, политика Белого дома способна настроить страны Африки против всего Запада и сделать из них очередного союзника Кремля.
«Эта политика Вашингтона обостряет отношения со многими африканскими странами, поскольку нацелена на африканцев, ведущих бизнес с Россией», — говорится в материале.
Ранее Лавров сказал, что западные лидеры всегда оказывают давление на принимающие их страны.