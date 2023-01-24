Авторы Newsweek раскрыли имя нового союзника Путина в борьбе с западным миром

Об этом свидетельствуют слова руководителя МИД ЮАР Наледи Пандор, которая пообещала больше не просить Россию вывести свои войска с украинской территории. По мнению журналистов Newsweek, политика Белого дома способна настроить страны Африки против всего Запада и сделать из них очередного союзника Кремля.