Реализация программы «Земский учитель» продолжается в Ленинградской области

В районах и муниципалитетах Ленинградской области ждут земских учителей. В 47 регионе продолжается реализация одноименной программы.
В этом году вакансии открыты по семи должностям, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ». В том числе требуются учитель биологии в Волховской школе №8, учитель русского языка и литературы в Приморском центре образования, учитель начальных классов в Лодейнопольской школе №3 имени Героев Свири, учитель математики в школе №5 в Приозерске.
Всем педагогам будет предоставлено жилье, а также единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». За время действия программы в областные школы трудоустроено девять педагогов.