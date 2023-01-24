Реализация программы «Земский учитель» продолжается в Ленинградской области

В этом году вакансии открыты по семи должностям, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ». В том числе требуются учитель биологии в Волховской школе №8, учитель русского языка и литературы в Приморском центре образования, учитель начальных классов в Лодейнопольской школе №3 имени Героев Свири, учитель математики в школе №5 в Приозерске.