Утилизаторам одежды в России начнут выдавать знак качества

Отмечается, что идея верификации была предложена сообществом. После составления заявки компанией-утилизатором, эксперты «Ресурса» выезжают на площадку с целью проверки. В процессе они могут предложить варианты усовершенствования организации переработки. По итогам, компания получает балльную оценку своей деятельности, пишет телеканал «360».