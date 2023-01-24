Утилизаторам одежды в России начнут выдавать знак качества

Российские утилизаторы текстиля смогут добровольно пройти верификацию на базе ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», заявил глава РЭО Денис Буцаев.
По его словам, 78% одежды, попадающей в мусорный бак, можно переработать. Данная инициатива поможет участникам сферы переработки текстиля наладить систему сбора и увеличения процента переработки этого типа отходов.
Отмечается, что идея верификации была предложена сообществом. После составления заявки компанией-утилизатором, эксперты «Ресурса» выезжают на площадку с целью проверки. В процессе они могут предложить варианты усовершенствования организации переработки. По итогам, компания получает балльную оценку своей деятельности, пишет телеканал «360».