Трупная жидкость затопила детскую комнату на Рязанском проспекте в Москве

Разлагающееся тело пенсионера обнаружили в одной из квартир российской столицы. Об этом во вторник пишет Mash.
Инцидент произошел в многоэтажке на Рязанском проспекте. Жители дома почувствовали трупный запах, а после заметили бурую жидкость, которая стекала по косяку детской комнаты.
Спустя два дня выяснилось, что двумя этажами ранее в одной из квартир скончался пожилой мужчина. По предварительным данным, пенсионер умер в результате острой сердечной недостаточности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на установление обстоятельств смерти мужчины.