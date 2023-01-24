Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Трупная жидкость затопила детскую комнату на Рязанском проспекте в Москве

Происшествия
Трупная жидкость затопила детскую комнату на Рязанском проспекте в Москве

Разлагающееся тело пенсионера обнаружили в одной из квартир российской столицы. Об этом во вторник пишет Mash.

Инцидент произошел в многоэтажке на Рязанском проспекте. Жители дома почувствовали трупный запах, а после заметили бурую жидкость, которая стекала по косяку детской комнаты.

Спустя два дня выяснилось, что двумя этажами ранее в одной из квартир скончался пожилой мужчина. По предварительным данным, пенсионер умер в результате острой сердечной недостаточности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на установление обстоятельств смерти мужчины.
пенсионер труп рязанский проспект
Военкоры ФАН
Лучшие в аду