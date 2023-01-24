Трупная жидкость затопила детскую комнату на Рязанском проспекте в Москве

Спустя два дня выяснилось, что двумя этажами ранее в одной из квартир скончался пожилой мужчина. По предварительным данным, пенсионер умер в результате острой сердечной недостаточности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на установление обстоятельств смерти мужчины.