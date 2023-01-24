Спикер ВВС Украины Игнат: США определились с типом самолета для передачи Киеву

Соединенные Штаты определились с типом самолета, который Пентагон может передать Украине. Об этом говорится в обращении спикера украинских военно-воздушных сил Юрия Игната.
Чиновник напомнил, что с начала спецоперации ВС РФ Киев просил Вашингтон предоставить многоцелевую авиацию. Однако на протяжении всего этого времени США и другие страны Североатлантического альянса не поставляли Украине самолеты.
При этом в своем обращении Игнат так и не уточнил, какой именно тип военной авиации получит республика.