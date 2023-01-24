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Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге

Общество
Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге

Большой концерт лауреатов музыкальной премии «Золотой граммофон» состоится в Санкт-Петербурге. Мероприятие пройдет в Ледовом Дворце 5 февраля.

Ведущими концерта станут Николай Басков и Елена Север. В этот вечер лауреаты разных лет порадуют зрителей известными хитами. На сцену выйдут Григорий Лепс, Валерия, МОТ, Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко, Маша Вебер, ЮрКисс, Елка, Владимир Пресняков и другие.

В Москве премия «Золотой граммофон» состоялась 10 декабря прошлого года. Теперь жители Северной столицы насладятся грандиозным шоу и невероятной атмосферой. Состав артистов может пополняться и меняться. Следить за обновлениями можно в официальной группе «Золотого граммофона» в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
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