Концерт лауреатов премии «Золотой граммофон» состоится 5 февраля в Санкт-Петербурге

В Москве премия «Золотой граммофон» состоялась 10 декабря прошлого года. Теперь жители Северной столицы насладятся грандиозным шоу и невероятной атмосферой. Состав артистов может пополняться и меняться. Следить за обновлениями можно в официальной группе «Золотого граммофона» в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».