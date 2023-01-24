В Совете Федерации поддержали инициативы по поддержке лесопромышленного комплекса Поморья

Меры поддержки лесопромышленного комплекса Архангельской области обсудили на заседании Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, сообщил Заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Александр Дятлов.
Как он рассказал в авторской колонке для ФАН в рамках расширенного заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось обсуждение вопроса «О поддержке лесопромышленного комплекса Архангельской области» (в рамках Дней Архангельской области в Совете Федерации).
Одна из необходимых мер поддержки это логистика. Колонка Александра Дятлова.
Очень важная проблема, которую ощущает отрасль – это недостаток контейнерных поездов. В связи с этим эксперты предлагают дать продукции ЛПК статус приоритетной при железнодорожных перевозках.
Мы предлагаем рассчитывать арендные платежи по факту – сколько вырубили, столько и заплатили. Также мы просим федеральные власти проработать вопрос о списании кредитов, выданных на приобретение оборудования в рамках реализации приоритетных инвестпроектов. Это оборудование не было поставлено из-за действий недружественных стран. Западные поставщики отказываются поставлять оплаченную технику, но наши банки продолжают требовать оплаты этих кредитов. Считаю, что государство должно помочь нашим предприятиям в этой ситуации
Спрос и внутреннее потребление топливных гранул могут быть простимулированы, например, за счет использования механизмов льготного кредитования для приобретения такого оборудования или льготной ипотеки на жилые помещения с таким видом отопления помещений.
Параллельно с введением новых маршрутов экспорта необходимо стимулирование внутреннего спроса на продукцию ЛПК. В том числе, это развитие домостроения. При этом сфера давно не ограничивается возведением небольших объектов. Из дерева и сегодня в сельских населенных пунктах строят многоквартирные дома, ФАПы, клубы с кинозалами на 400 мест, здания государственных организаций.
Ещё одно направление поддержки ЛПК — стимулирование внутреннего потребления топливных гранул, за счет возможных мер поддержки не только предприятий жилищно-коммунального хозяйства, но и частных домовладений.
По итогам заседания принят ряд рекомендаций в адрес Правительства РФ и профильных министерств. В частности, сенаторы поддержали наше предложение и рекомендуют Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность о разработке мер по снижению кредитной нагрузки для лесопромышленных предприятий, которые привлекли финансовые ресурсы в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.