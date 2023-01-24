В Совете Федерации поддержали инициативы по поддержке лесопромышленного комплекса Поморья

Мы предлагаем рассчитывать арендные платежи по факту – сколько вырубили, столько и заплатили. Также мы просим федеральные власти проработать вопрос о списании кредитов, выданных на приобретение оборудования в рамках реализации приоритетных инвестпроектов. Это оборудование не было поставлено из-за действий недружественных стран. Западные поставщики отказываются поставлять оплаченную технику, но наши банки продолжают требовать оплаты этих кредитов. Считаю, что государство должно помочь нашим предприятиям в этой ситуации