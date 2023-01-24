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Изрезанный труп мужчины нашли в квартире на улице Большая Черкизовская в Москве

Происшествия
Изрезанный труп мужчины нашли в квартире на улице Большая Черкизовская в Москве

Труп мужчины обнаружили в квартире жилого дома на улице Большая Черкизовская в Москве, сообщили в прокуратуре российской столицы.

По данным надзорного ведомства, на теле мужчины были признаки насильственной смерти.На момент происшествия в квартире находился 60-летний отец мужчины, его задержали.

По предварительной информации, родственники поссорились на фоне распития алкоголя. В одной из комнат был найден нож. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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