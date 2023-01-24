«Газпромбанк» остановит международные переводы в долларах с 27 января

«Газпромбанк» прекратит выполнять международные переводы в долларах с 27 января 2023 года из-за санкций американских банков JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon. При этом обслуживание долларовых счетов продолжится, отметили в пресс-службе банка.
Финансовая организация попросила своих клиентов не пользоваться услугами «Газпромбанка» для трансграничных переводов в американских долларах с 27 января включительно.
При этом обслуживание счетов и депозитах в долларах продолжится, а возможность осуществления переводов в других валютах останется. Все обязательства перед клиентами буду выполняться полностью, заявили в «Газпромбанке».