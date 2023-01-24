Fox News: звучащие в США призывы передать Украине танки стали признанием поражения ВСУ

Вооруженные силы Украины терпят поражение, несмотря на беспрецедентную военную поддержку Запада, заявил американский обозреватель Такер Карлсон.
В эфире телеканала Fox News он обратил внимание на высказывания сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма. Парламентарий призывал Белый дом передать Киеву американские танки.
«Конечно, Германия могла бы это сделать, Европа могла бы за это заплатить. Украина ведь находится в Европе. Но вот Линдси Грэм стоит рядом с двумя самыми левыми членами сената США и требует, чтобы за это заплатили американцы», — сказал Карлсон.
При этом журналист напомнил, что изо дня в день в течение практически года американские элиты пытались убедить общественность в успехах ВСУ. Теперь же им приходится признать поражение Киева и рассказывать о необходимости удвоить поддержку.
Ранее, как передает RT, американский политик Чак Каллесто предложил выслать Киеву счет, а не танки.