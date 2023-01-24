Евродепутат Билчик представил доклад с критикой в адрес Сербии из-за отношений с Россией

Белград по-прежнему сохраняет тесные контакты с Кремлем и отказывается вводить против Москвы ограничительные меры. С критикой в адрес сербского руководства выступил евродепутат из Словакии Владимир Билчик.
Член ЕП подготовил проект нового доклада о том, какие шаги предпринимает сербское государство в ходе присоединения к Европейскому союзу. В документе содержится осуждение Белграда из-за его позиции в рамках российской спецоперации на Украине. Текст проекта выступления был озвучен в эфире N1.
«Вызывает сожаление то, что Сербия последовательно не согласовывается с ограничительными мерами ЕС против России, а также близкие отношения Сербии с Россией», — говорится в документе.
Ранее сербский лидер Александр Вучич не исключил ухода в отставку, если это поможет сохранить его страну.