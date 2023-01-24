В Московском Политехе разрабатывают мобильный аппарат ударно-волновой терапии

Студенты Московского Политеха в рамках дисциплины «Проектная деятельность» работают над мобильным аппаратом ударно-волновой терапии (УВТ). Разработчики планируют, что его будут использовать вне стен стационаров.
«В России в большинстве случаев пациент должен ходить на процедуру УВТ в поликлинику. В государственных медучреждениях по ОМС услугу получить нельзя. Поэтому перед нами стоит задача разработать мобильный аппарат, который можно использовать в домашних условиях», — отмечает доцент Центра проектной деятельности Московского Политеха, руководитель проекта Мария Фокина.
На проекте студенты старших курсов ведут работу над исполнительным органом воздействия на пациента, генератором волн и системой управления аппарата. На сегодняшний день разработаны 3D-модели кривошипно-шатунного механизма для передачи вращательного движения двигателя в ударные волны и насадок для рабочего органа воздействия на пациента.
«На отечественном рынке есть аналоги такого аппарата, но их стоимость начинается от полумиллиона рублей. Процедура ударно-волновой терапии очень эффективна. Но именно высокая цена, я думаю, мешает ее широкому распространению и включению в обязательное медицинское страхование. Наша задача — разработать аппарат в 2-3 раза дешевле», — подчеркивает Мария Фокина.
Следующим шагом на проекте станет самостоятельная сборка аппарата из доступных и бюджетных материалов.
Создание мобильного аппарата УВТ поможет проводить процедуры физиотерапии в домашних условиях, а также упростить процесс длительной реабилитации.
В разработке студентов уже заинтересовалась компания, которая предоставляет частотные преобразователи. Одна из частных клиник, готова взять аппарат на дальнейшие испытания.