В Московском Политехе разрабатывают мобильный аппарат ударно-волновой терапии

На проекте студенты старших курсов ведут работу над исполнительным органом воздействия на пациента, генератором волн и системой управления аппарата. На сегодняшний день разработаны 3D-модели кривошипно-шатунного механизма для передачи вращательного движения двигателя в ударные волны и насадок для рабочего органа воздействия на пациента.