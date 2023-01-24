В Минэкономразвития РФ предложили снять НДС с туроператоров на внутреннем рынке

Минэкономразвития РФ предлагает освободить работающих на внутреннем российском рынке туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.
Многие крупные туроператоры закупают авиабилеты и места в отелях оптом и потом вынуждены платить исходящий НДС в размере 20% от всей суммы. Такие компании начали терять конкурентоспособность в сравнении с более небольшими и работающими иным образом.
В то время, как для гостиниц и перевозок по железной дороге и авиаперелетов НДС был пересмотрен, туристическая сфера очень пострадала от налога, отметил Решетников.
Он выступил за отмену НДС для работающих по России туроператоров задним числом — с 1 января 2023 года. Данную меру министр предложил продлить до 2027 года.