События на Украине к 21:00 24 января: теракт СБУ в Бердянске, Чехия отказалась передать Киеву Leopard 2

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ на Купянском, Лиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Украинские войска потеряли порядка 145 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, бронетранспортер, 2 радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, артиллерийскую систему М-777, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 4 гаубицы, 6 автомобилей и пикапов.
На Херсонском направлении артиллерией уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-50.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также поражены 64 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 102 районах.
ВКС России в Харьковской области уничтожили самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Средствами противовоздушной обороны сбито 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Запорожская область
В Бердянске взорвался автомобиль местной предпринимательницы, которая, по предварительным данным, в этот момент находилась в машине. Власти региона заявили, что причиной инцидента мог быть теракт, организованный Службой безопасности Украины.
Херсонская область
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные вручают повестки жителям подконтрольного Киеву Херсона буквально «под дулом автомата». Чиновник отметил, что молодых людей вылавливают на улицах, насильно заставляя их взять повестки.
Сальдо также рассказал, что ВСУ регулярно обстреливают левобережье Днепра, что приводит к жертвам среди местного населения. Атаки ведутся бесприцельно, и украинские войска в основном попадают по жилым объектам, отметил он.
Также ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр, добавил Сальдо. Тем не менее украинские войска терпят неудачи, поскольку вся пойма реки контролируется российскими подразделениями.
Курская область
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство в районе села Горналь, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки пострадали 2 человека.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также Иловайску, Горловке, Владимировке, Александровке. В результате атак погиб мирный житель, еще 5 гражданских получили ранения. Зафиксированы повреждения жилой застройки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении союзных сил на Угледарском направлении. Успехи отмечаются в районе Великой Новоселки, в районах Угледара и Павловки ведутся артиллерийские дуэли.
Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод. Также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, добавил чиновник.
ЛНР
Сотрудники республиканского МВД изъяли у жительницы Зимогорья оружие и боеприпасы. По месту жительства женщины были найдены охотничье ружье без разрешительных документов, травматический пистолет, сигнальный пистолет, 3 штык-ножа к АК-47, 2 прибора бесшумной стрельбы, 3 взрывателя, 2 дымовые гранаты, 3 дымовые шашки, патроны.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках во властных структурах и правоохранительных органах страны, после чего ряд чиновников объявили об уходе в отставку. Среди них — замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра развития общин Иван Лукеря, замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Кроме того, посты покинули глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко, Запорожской ОВА Александр Старух, Киевской ОВА Алексей Кулеба, Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Серию отставок прокомментировал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, происходящее свидетельствует о том, что власти «не закрывают глаза» на различные нарушения со стороны чиновников.
СБУ провела обыски в городском совете Полтавы в рамках уголовного дела, связанного с мэром Александром Мамаем, сообщили местные СМИ. О каких подозрениях идет речь, не уточняется.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев предостерегает Минск от любых возможных агрессивных планов и подтверждает отсутствие агрессивных намерений в отношении Белоруссии.
Энергетические компании «ДТЭК Киевские электросети» и «ДТЭК Одесские электросети» оштрафованы за несоблюдение графиков отключения света. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В Киев прибыл президент Финляндии Саули Ниинисте, который провел встречу с Владимиром Зеленским. Главная цель поездки — обсуждение текущей ситуации на Украине и поддержки Киева со стороны Хельсинки.
Телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщает, что 12 стран согласились передать Киеву около 100 немецких танков Leopard, если на то будет получено соответствующее разрешение ФРГ. При этом издание El Mundo пишет, что Испания, одна из первых отозвавшаяся на просьбу Украины, откладывает ремонт и модернизацию имеющихся в ее распоряжении танков.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна ждет от Германии быстрого ответа о разрешении на передачу Киеву танков Leopard 2. Тем не менее Варшава потребует от Евросоюза компенсацию их стоимости: такой шаг, заявил Моравецкий, станет «очередной проверкой доброй воли ЕС».
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна не может передать Украине свои танки Leopard 2, поскольку они необходимы для обеспечения собственной безопасности республики.