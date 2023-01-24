События на Украине к 21:00 24 января: теракт СБУ в Бердянске, Чехия отказалась передать Киеву Leopard 2

Новый мэр Мариуполя Олег Моргун заявил о планах восстановить Азовский судоремонтный завод. Также планируется восстановить работу Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Есть заинтересованность со стороны инвесторов из других регионов России, которые также хотят открыть новые производства в городе, добавил чиновник.