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В The Hill рассказали, какое современное оружие НАТО необходимо поставить Украине

Армия
В The Hill рассказали, какое современное оружие НАТО необходимо поставить Украине

Страны НАТО слишком осторожничают в вопросах оказания военной помощи Украине, пишет The Hill.

Отмечается, что американские власти решили передать украинской армии бронемашины Bradley, однако это незначительная помощь. Подчеркивается, что США и их союзники по НАТО не решаются поставить ВСУ свое самое мощное вооружение, передает «ПолитРоссия».

«Ракеты большой дальности, включая ATACMS, беспилотные летательные аппараты, такие как MQ-9 Reaper, и истребители F-16», — сказано в статье.

Авторы полагают, что Западу также необходимо передать Киеву средства радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить боеспособность ВСУ. При этом подчеркивается, что ВС РФ в ходе спецоперации оперативно выводят из строя прибывающие на Украину западные боевые системы.
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