Актер Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит получил первую роль после прошлогоднего скандала на «Оскаре». Он сыграет в сиквеле семейного фильма «Алладин».
Смит вернется к роли Джина. Игры актера в сиквеле станет даже больше, чем в первой части, которая вышла в 2019 году. Съемки проекта могут начаться уже в конце года. Сценарий будет частично основан на сказке «Тысяча и одна ночь».
«Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей», — сообщил источник изданию The Sun.
На прошлогодней церемонии вручения «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил над супругой Смита. Он высмеял короткую прическу Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от выпадения волос. Актер поднялся на сцену и ударил ведущего по лицу.