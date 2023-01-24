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Актер Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

Общество
Актер Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит получил первую роль после прошлогоднего скандала на «Оскаре». Он сыграет в сиквеле семейного фильма «Алладин».

Смит вернется к роли Джина. Игры актера в сиквеле станет даже больше, чем в первой части, которая вышла в 2019 году. Съемки проекта могут начаться уже в конце года. Сценарий будет частично основан на сказке «Тысяча и одна ночь».

«Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей», — сообщил источник изданию The Sun.

На прошлогодней церемонии вручения «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил над супругой Смита. Он высмеял короткую прическу Джады Пинкетт-Смит, которая страдает от выпадения волос. Актер поднялся на сцену и ударил ведущего по лицу.
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