Экс-президент Грузии Саакашвили заразился коронавирусом

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заразился коронавирусной инфекцией, результаты теста это подтвердили.
О тяжелом состоянии здоровья политика говорят члены семьи и его сторонники. Как отметил адвокат экс-главы государства Шалва Хачапуридзе, сегодня Саакашвили снова потерял сознание.
«У Саакашвили подтвердился ковид! Мы ходим к нему закутанные», — написал Хачапуридзе в социальных сетях.
Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября его задержали в Тбилиси. К тому времени политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам.