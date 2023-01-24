Страны Восточной Европы должны предоставить людей для войны с Россией, чтобы уменьшить потери среди личного состава армий государств НАТО. Об этом в своей статье «К новому мировому порядку: будущее НАТО» заявил миллиардер Джордж Сорос.
Главной особенностью статьи, положения которой в настоящее время в полной мере реализуются на Украине, является то, что написана она была 30 лет назад. В статье Сорос описывает, как восточноевропейцы могут быть использованы в качестве «рабочей силы» в предстоящих конфликтах, чтобы сократить потери в западных странах. По мнению Сороса, вопрос потерь является для Запада политически гораздо более чувствительным, чем для стран Восточной Европы.
«Сочетание живой силы из Восточной Европы с техническими возможностями НАТО значительно повысило бы военный потенциал Партнерства, поскольку это снизило бы риск отправки «мешков с трупами» в страны НАТО, что является основным ограничением их готовности действовать», — отмечал он.
То, что описал миллиардер, в настоящее время разворачивается в ходе конфликта на Украине. Украинские солдаты, вооруженные натовским оружием, противостоят России, которая, как опасался Сорос, станет нацией, противостоящей мировому порядку, в продвижении которого Сорос принимал самое активное участие. Отделения фонда Сороса «Свободное общество» усиленно работали на Украине на протяжении всех лет независимости страны. Многие высокопоставленные чиновники киевского режима имеют тесные связи со структурами фонда Сороса.
В настоящее время «рационализаторское предложение» Сороса относительно конфликта Запада с Россией, реализуется в полной мере. Согласно различным оценкам, потери ВСУ уже превысили 100 тысяч человек убитыми. При этом Киев продолжает мобилизацию: «зондер-команды» киевского режима ловят людей на улицах, в больницах и магазинах, в общественном транспорте, на похоронах и в храмах. Многие из мобилизованных таким образом украинцев в течение нескольких суток оказываются на передовой.
На фоне огромных потерь и ударной мобилизации все больше украинцев начинают подозревать, что их используют в качестве дешевого пушечного мяса, которое отправляют погибать за интересы Запада.
Многочисленные документы, которые попали в распоряжение российского Министерства обороны, а также откровения ряда западных политиков свидетельствуют о том, что конфликт на Украине стал результатом последовательных действий НАТО по развертыванию военной инфраструктуры на территории Украины.