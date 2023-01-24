СМИ: Сорос предлагал использовать Восточную Европу как «пушечное мясо» против России

Главной особенностью статьи, положения которой в настоящее время в полной мере реализуются на Украине, является то, что написана она была 30 лет назад. В статье Сорос описывает, как восточноевропейцы могут быть использованы в качестве «рабочей силы» в предстоящих конфликтах, чтобы сократить потери в западных странах. По мнению Сороса, вопрос потерь является для Запада политически гораздо более чувствительным, чем для стран Восточной Европы.