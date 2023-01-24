РФС и УЕФА согласовали порядок действий по возврату команд к международным турнирам

Напомним, УЕФА 1 марта отстранил российские клубы от участия в еврокубках. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», однако не смог этого сделать из-за начала специальной военной операции на территории Украины.