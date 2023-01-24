РФС и УЕФА согласовали порядок действий по возврату команд к международным турнирам

Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорились продолжать диалог по возвращению отечественных команд на международную арену. Новая встреча представителей организаций запланирована на февраль текущего года.
Кроме этого, РФС и УЕФА согласовали порядок дальнейших консультаций по вопросу возвращения российского футбола в Европу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
«Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», — говорится в пресс-релизе.
Напомним, УЕФА 1 марта отстранил российские клубы от участия в еврокубках. Московский «Спартак» должен был сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», однако не смог этого сделать из-за начала специальной военной операции на территории Украины.