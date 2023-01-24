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Бузова получила предсказание об исполнении сокровенной мечты

Общество
Бузова получила предсказание об исполнении сокровенной мечты

Певица и телеведущая Ольга Бузова продолжает верить, что найдет свою любовь. Во время гаданий блогер предсказала себе исполнение сокровенной мечты.

В жизни популярной артистки были мужчины, претендующие на ее сердце. Однако после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица так и не вышла замуж. В выборе партнера она очень выборочна, как показало одно из реалити-шоу.

Сама телеведущая не унывает и верит, что в любой момент может встретить любовь, передает Пятый канал. В конце прошлого года ее не покидало ощущение предстоящего замужества.

«Кто знает, может быть, я сейчас встречу своего принца. Откуда вы знаете, может, это произойдет сейчас», — предположила Бузова.

Гадания на святки дали желаемый прогноз: сулят вступление в брак. При этом пока на горизонте ни одного потенциального жениха не видно. Певица признавалась, что среди коллег в качестве отца для ребенка рассмотрела бы певца JONY или Сергея Лазарева.
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