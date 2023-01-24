Шмыгаль в ближайшее время может лишиться должности премьера Украины

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.
Стоит отметить, что в рядах киевского режима начались массовые кадровые чистки. Так, недавно был уволен замминистра развития общин Василий Лозинский, которого воспринимали как правую руку Шмыгаля.
«А потому это дело будет использовано для удара по премьеру. И, может быть, даже для попытки организации отставки Шмыгаля», — рассказал собеседник издания.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «ненасытными вурдалаками» команду президента Украины Владимира Зеленского из-за масштабных кадровых перестановок в руководстве страны.