Аналитик Фоксон развеял миф о существовании огромного угря в озере Лох-Несс

Фоксон рассчитал, что в озере Лох-Несс одновременно обитает более 8 тыс. угрей. Он подчеркнул, что вероятность существования особи размером в один метр составляет примерно один к 50 тыс. Шанс обнаружить угря длиной более шести метров практически равен нулю, передает Planet Today.