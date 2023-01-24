Аналитик Фоксон развеял миф о существовании огромного угря в озере Лох-Несс

Теорию о том, что чудовище в озере Лох-Несс является огромным угрем развеял аналитик данных Флоу Фоксон. Он рассчитал вероятность существования особи гигантских размеров.
Специалисты, проводившие исследование водоема, заявили, что ДНК угря была обнаружена практически в каждом месте озера. Кроме того, там насчитывается большая популяция этих рыб.
«Наши данные не раскрывают их размер, но само количество материала говорит о том, что мы не можем сбрасывать со счетов возможность того, что в озере Лох-Несс могут быть гигантские угри», — сообщил профессор Нил Геммелл из Университета Отаго.
Фоксон рассчитал, что в озере Лох-Несс одновременно обитает более 8 тыс. угрей. Он подчеркнул, что вероятность существования особи размером в один метр составляет примерно один к 50 тыс. Шанс обнаружить угря длиной более шести метров практически равен нулю, передает Planet Today.