Истощение обеих сторон: военный аналитик Насонов о целях США в поставках оружия Украине

Высокопоставленный представитель Минобороны США сообщил на брифинге, что союзникам Украины важно не снижать темпов поставок оружия ВСУ, поскольку якобы сейчас для этого не подходящий момент — нужно как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинских боевиков, так как обстановка на поле боя остается «подвижной».
В интервью ФАН нынешнюю ситуацию с поставками вооружений Украине проанализировал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
— Как Вы оцениваете нынешние темпы поставок западного оружия Киеву?
— Темпы поставок, считаю, средние, переходящие к нижней точке. К тому же
Сегодняшние поставки слабо скоординированы, и они вызывают сложности в целом ряде стран, потому что на данный момент страны эти находятся в большой проблемной зоне, вызванной тем, что теперь все понимают огромные потребности Украины, а возможности стран-поставщиков оружия ограничены. И они боятся нанести удар уже по собственной безопасности, обороноспособности.
— Коррелируются ли, на Ваш взгляд, поставки западных вооружений с темпами ведения СВО, общей обстановкой на украинском театре военных действий?
— В соответствии с военной стратегией конечно нужно коррелировать с ходом боевых действий темпы поставок, обучение личного состава по использованию поставляемого оружия, боевое слаживание, подготовку театра военных действий, создание войсковых группировок наступательного или оборонительного характера. Но всего этого в настоящий момент нет. С одной стороны, темпы проведения СВО диктуем мы, а с другой, — американцам надо, чтобы обе стороны по максимуму исчерпали свои военные и экономические ресурсы.
В этой связи важно еще отметить, что организацией поставок руководят США и их конечная цель — отнюдь не обеспечить побуду Украины в данном конфликте. Победа Киева Штатам не нужна, потому что они абсолютно точно понимают, что в таком случае Россия вынуждена будет перейти ко второму этапу своей защиты, то есть применению всех возможных, имеющихся у нее на вооружении средств.
— Как далеко Запад может зайти в поставках оружия Украине?
— Это зависит от степени управляемости своими сателлитами со стороны Соединенных Штатов. Надо понимать, что варианты возврата денежных средств, которые они потратили на эти вооружения очень туманны. Так происходит изматывание европейской экономики и навязывание новых образцов вооружений США взамен поставленного Украине. Это во многом осложняет отношения Европы с американскими старшими партнерами, ведь расплачиваться придется буквально мгновенно. К тому же при смене калибра нужно делать соответствующий запас боеприпасов. Все это толкает экономики данных стран к истощению и стагнации.
— А как Вы оцениваете качество вооружений, поставляемых Украине коллективным Западом?
— Оно недостаточно для данного театра военных действий. Количество выстрелов, износ ствола, точность наведения, использование при минусовых температурах, другие масла и фильтры, целый ряд прочих ограничений усложняют правильную эксплуатацию. Восстановительные работы они не проводят на территории Украины, но на сопредельных территориях, что усложняет логистику, увеличивает сроки и конечное решение вопроса, потому что личный состав, который знает характерные недостатки использования определенного образца техники в боевых условиях в это время остается на украинской территории. Да, натовские специалисты приступили к отправке своих сотрудников ремонтных подразделений во второй эшелон боевых порядков. Что-то получило положительный эффект, что-то нет, поскольку есть летальные потери, связанные с ведением боевых действий. Сейчас они в этом направлении находятся в поиске решений, но окончательного варианта пока нет.
В целом, запасы вооружений советского образца и стран Варшавского договора, по сути, уже иссякли, они собирают и продают киевскому режиму оружие африканских, латиноамериканских стран. Дело дошло уже до смешного — танки Т-55, которые давно сняты с вооружения, приобретают и поставляют украинцам. А те такой «щедростью» просто шокированы.