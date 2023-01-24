Истощение обеих сторон: военный аналитик Насонов о целях США в поставках оружия Украине

— Оно недостаточно для данного театра военных действий. Количество выстрелов, износ ствола, точность наведения, использование при минусовых температурах, другие масла и фильтры, целый ряд прочих ограничений усложняют правильную эксплуатацию. Восстановительные работы они не проводят на территории Украины, но на сопредельных территориях, что усложняет логистику, увеличивает сроки и конечное решение вопроса, потому что личный состав, который знает характерные недостатки использования определенного образца техники в боевых условиях в это время остается на украинской территории. Да, натовские специалисты приступили к отправке своих сотрудников ремонтных подразделений во второй эшелон боевых порядков. Что-то получило положительный эффект, что-то нет, поскольку есть летальные потери, связанные с ведением боевых действий. Сейчас они в этом направлении находятся в поиске решений, но окончательного варианта пока нет.