Обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы москвичку оставили под арестом

Тушинский суд Москвы продлил срок содержания под стражей женщине, которая устроила смертельное ДТП на улице Свободы. Обвиняемую оставили под арестом до 27 февраля 2023 года.
В суде россиянка высказалась против продления ей срока содержания под стражей, просила суд отправить ее под домашний арест либо внести залог в размере 1 млн рублей. Вину она признала частично.
Напомним, авария произошла 27 ноября. Женщина-водитель за рулем «Киа» не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. В результате москвичка погибла, ребенок пострадал и был доставлен в больницу.