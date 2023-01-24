Metropol: на границе с Венгрией нашли забитый телами солдат ВСУ железнодорожный вагон

Киевские власти буквально прячут тела погибших военнослужащих от их родственников, так как потери ВСУ становятся все более масштабными, сообщает издание Metropol.
По информации журналистов, методы украинского руководства подтверждает обнаруженный на границе с Венгрией железнодорожный вагон, в котором находилось несколько сотен тел солдат ВСУ, убитых в ходе боевых действий.
Украина получила такие вагоны-рефрижераторы несколько месяцев назад. Каждый из них способен вместить порядка 500 тел.
«По имеющейся на сегодняшний день информации, каждый из этих вагонов-катафалков имеет грузоподъемность 50 тонн, то есть может вместить примерно 500 трупов», — сказано в публикации.
В таких вагонах, как утверждают авторы, тела убитых украинских военных могут храниться неделями, так как в Киеве тему похорон считают «серьезным политическим вопросом». Дошло до того, что чиновники стали контролировать суточное количество погребений солдат.
Ранее, как передает RT, в Минобороны РФ отчитались о ликвидации свыше 130 солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.