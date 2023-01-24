Жители Венгрии покупают бензин в соседних странах на фоне энергокризиса

Жители Венгрии закупают более дешевое топливо в соседних странах, передает Reuters.
Сообщается, что наиболее популярными государствами для покупки бензина и дизеля у венгров являются Словакия и Румыния.
Стоимость дизеля в Словакии составляет 1,61 евро за литр, а в Венгрии — 1,74 евро. Разница составляет 0,05 евро, а соотношение по цене бензина еще ниже. Однако об объемах закупки в материале ничего не говорится, а венгерские власти ситуацию не комментируют.
Ранее стало известно, что самое дешевое топливо в Европе продается в Болгарии и Чехии. Там его стоимость составляет 1,64 и 1,7 доллара.