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Турция попросила отложить переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Политика
Турция попросила отложить переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии, касающиеся членства двух последних в Североатлантическом альянсе были отложены. Об этом стало известно 24 января.

С просьбой перенести встречу со Стокгольмом и Хельсинки выступила Анкара, информирует РИА Новости со ссылкой на источники. Стоит отметить, что ее запросу предшествовали акции в Швеции, во время одной из которых был сожжен Коран.

Напомним, процесс вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО продолжается с весны 2022 года. Анкара требует выполнить ее условия для одобрения их членства в военном блоке.
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