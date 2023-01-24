Турция попросила отложить переговоры по членству Швеции и Финляндии в НАТО

Переговоры Турции, Швеции и Финляндии, касающиеся членства двух последних в Североатлантическом альянсе были отложены. Об этом стало известно 24 января.
С просьбой перенести встречу со Стокгольмом и Хельсинки выступила Анкара, информирует РИА Новости со ссылкой на источники. Стоит отметить, что ее запросу предшествовали акции в Швеции, во время одной из которых был сожжен Коран.
Напомним, процесс вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО продолжается с весны 2022 года. Анкара требует выполнить ее условия для одобрения их членства в военном блоке.