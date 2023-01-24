Волгоградцев предупредили о ночных репетициях в рамках проекта «Мост Памяти»

Рабочие уже приступили к монтажу пилонов со светодиодными экранами, на которых будут показаны кадры документальной кинохроники, озвучены письма защитников Сталинграда, рассказано об основных событиях Сталинградской битвы. В связи с этим жителей соседних домов предупредили, что монтаж объектов и репетиции будут проводиться в ночное время.