Волгоградцев предупредили о ночных репетициях в рамках проекта «Мост Памяти»

В комитете культуры Волгоградской области рассказали о подготовке к мероприятиям в честь 80-летия Сталинградской победы в Волгограде.
Речь идет об историко-патриотическом проекте «Мост Памяти», который будет реализован первого и второго февраля на Аллее Героев в Волгограде. Там будет транслироваться аудиовизуальное произведение искусства «Победители», сообщает «МК в Волгограде».
Рабочие уже приступили к монтажу пилонов со светодиодными экранами, на которых будут показаны кадры документальной кинохроники, озвучены письма защитников Сталинграда, рассказано об основных событиях Сталинградской битвы. В связи с этим жителей соседних домов предупредили, что монтаж объектов и репетиции будут проводиться в ночное время.