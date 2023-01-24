Родственница погибшего Захарова не против, чтобы Ефремову сменили наказание

Родственница погибшего Сергея Захарова Татьяна заявила, что не против смены наказания осужденному на 7,5 лет колонии актеру Михаилу Ефремовую Артист просит отправить его на принудительные работы.
Татьяна считает, что Ефремов взрослый человек и вынес урок из того, что с ним произошло. Она уверена, что ДТП и наказание не прошло для актера бесследно, а семья добилась того, чего хотела.
«Я не думаю, что он такой потерянный человек, чтобы не сделать из всего произошедшего вывода», — заявила родственника Захарова РЕН ТВ.
Она добавила, что Ефремов не молод и имеет проблемы со здоровьем. Более того, у актера в столице остались жена и дети. По мнению Татьяны, самое главное, чтобы известный артист снова не взялся за старое.
Ранее стало известно, что бывший депутат Роман Худяков предложил отправить Ефремова в зону СВО. Он считает, что рабочая сила в лице знаменитого актера не помешает армии России.