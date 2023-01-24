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Табличка с просьбой не кормить леопардов болтовней Зеленского появилась в зоопарке Берлина

Общество
Табличка с просьбой не кормить леопардов болтовней Зеленского появилась в зоопарке Берлина

Посетители Берлинского зоопарка заметили на территории учреждения объявление, смысл которого сводится к просьбе не кормить леопардов пустословием Зеленского. Об этом сообщили абоненты соцсетей.

Как информирует РИА «ТВОИ Новости», по словам пользователей, в объявлении было сказано, что посетителей зоопарка настоятельно просят не давать в пищу леопардам пусторечия Зеленского. К животным следует проявить жалость, иначе они могут получить пищевое отравление, отчего их просто вытошнит.

Таким оригинальным способом граждане Германии демонстрируют общественные настроения в стране на предмет поставок Киеву танков Леопард и прочего оружия. В правдоподобности существования такого объявления можно было усомниться, однако очевидец в подтверждение своего сообщения опубликовал и фотографию объявления в зоопарке.
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