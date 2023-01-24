Табличка с просьбой не кормить леопардов болтовней Зеленского появилась в зоопарке Берлина

Как информирует РИА «ТВОИ Новости», по словам пользователей, в объявлении было сказано, что посетителей зоопарка настоятельно просят не давать в пищу леопардам пусторечия Зеленского. К животным следует проявить жалость, иначе они могут получить пищевое отравление, отчего их просто вытошнит.