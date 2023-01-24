«Ребята, вы можете не успеть»: профессор Межевич пригрозил планирующим блокаду РФ эстонцам

Эксперт считает, что эстонские власти таким образом как бы спрашивают, что им за это будет. И ответ им явно не понравится. Например, Россия может провести ремилитаризацию островов Финского залива. Если вспомнить географию, то принадлежащие РФ острова выдвинуты как бы вглубь морских вод, прилегающих к эстонской территории. Причем установленные там реактивные системы залпового огня накрывают абсолютное большинство военных баз как самой Эстонии, так и баз НАТО.