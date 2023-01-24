«Ребята, вы можете не успеть»: профессор Межевич пригрозил планирующим блокаду РФ эстонцам

Эстонским властям не следовало бы угрожать России и планировать блокаду, поскольку подобные действия, вероятнее всего, не останутся без ответа, заявил профессор СПБГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Сейчас правительство Эстонии прорабатывает возможность сделать дополнительную прибрежную «прилежащую зону» в Финском заливе. По словам специалиста, это означает перекрытие нейтральных вод, через которые Россия отправляет гражданские, военные и пассажирские суда из Петербурга в Калининград и обратно.
«Мир сошел с ума. При всех сложностях в отношениях с Финляндией, пока финны на эту тему молчат. А вот Эстония угрожает. Меры, которые они сейчас прорабатывают, применимы ко всему, начиная от рыболовного малого сейнера до круизного лайнера и до ракетного фрегата. Правда, как эстонцы будут останавливать и досматривать ракетный фрегат, я не очень понимаю», — подчеркнул Межевич в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Эксперт считает, что эстонские власти таким образом как бы спрашивают, что им за это будет. И ответ им явно не понравится. Например, Россия может провести ремилитаризацию островов Финского залива. Если вспомнить географию, то принадлежащие РФ острова выдвинуты как бы вглубь морских вод, прилегающих к эстонской территории. Причем установленные там реактивные системы залпового огня накрывают абсолютное большинство военных баз как самой Эстонии, так и баз НАТО.
«Я хотел бы напомнить нашим эстонским друзьям, что холм Тоомпеа, на котором находятся все государственные учреждения эстонской республики, сложен из известняка, поэтому в случае нестандартной ситуации все это в жидком виде стечет в то самое Балтийское море», — пригрозил профессор.
Кроме того, спикер указал и еще на один нюанс. По словам Межевича, и руководитель эстонского МИД Урмас Рейнсалу, и его коллеги держат в кармане паспорт и билет с открытой датой в ведущие европейские столицы, чтобы в любой момент через Таллин или через Ригу «быстренько слиться» в традициях 1939-1940-х годов.
«Ребята, вы можете не успеть», — резюмировал ученый.
Нормализации отношений между Таллином и Москвой в ближайшее время ожидать не стоит. Таким мнением ранее поделился доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.