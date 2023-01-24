Сербский политик Николич связал заявления Вучича о вероятной отставке с ультиматумом Запада

Ранее глава государства обратился к согражданам и рассказал о шантаже Соединенных Штатов Америки и Евросоюза касательно введения санкций против Сербии из-за отказа страны принимать антироссийскую риторику. Прежде сообщалось, что Запад потребовал от республики признать независимость Косово и ввести рестрикции против Москвы. Вучич подчеркнул, что может покинуть свой пост, если такой шаг пойдет на благо Косово и жителей страны.