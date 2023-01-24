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Сербский политик Николич связал заявления Вучича о вероятной отставке с ультиматумом Запада

Политика
Сербский политик Николич связал заявления Вучича о вероятной отставке с ультиматумом Запада

Сербский политик Слободан Николич сделал неожиданное заявление о ключевой причине возможной отставки главы государства Александра Вучича. Он связал намерение президента страны с ультиматумом западного мира.

Ранее глава государства обратился к согражданам и рассказал о шантаже Соединенных Штатов Америки и Евросоюза касательно введения санкций против Сербии из-за отказа страны принимать антироссийскую риторику. Прежде сообщалось, что Запад потребовал от республики признать независимость Косово и ввести рестрикции против Москвы. Вучич подчеркнул, что может покинуть свой пост, если такой шаг пойдет на благо Косово и жителей страны.

«Вчера президент выступал на телевидении, <...> говорил о сложностях и о том, что ему поставили ультиматум», — таким образом эксперт прокомментировал решение сербского лидера.

В настоящий момент сербский президент крайне встревожен и сейчас сложно предусмотреть его дальнейшие действия, отметил Николич в ходе разговора с журналистом издания «Лента.ру».
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