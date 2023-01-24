Танкисты и десантники ЗВО нанесли удары по опорному пункту ВСУ на Сватовском направлении

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) во взаимодействии с десантниками поразили опорный пункт украинских войск на Сватовском направлении.
Командир танкового экипажа с позывным Казань рассказал РИА Новости, что десантники наводят танкистов на цели. По его словам, благодаря такому взаимодействию недавно удалось уничтожить опорный пункт противника, где находились десять военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска сорвали попытку украинских военных форсировать Днепр в районе Новой Каховки. ВС РФ уничтожили шесть БМП, три катера и до 100 солдат противника, передает RT.