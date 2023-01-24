Брендан Фрейзер устроил зрителям сюрприз на спецпоказе двух фильмов франшизы «Мумия»

Актер Брендан Фрейзер неожиданно появился на спецпоказе двух первых фильмов франшизы «Мумия» в Великобритании. Исполнитель главной роли в оригинальном боевике 1999 года выступил с речью перед зрителями.
Фрейзер сделал сюрприз зрителям, появившись на спецпоказе «Мумий» в Лондоне. Актер признался, что горд выступать перед зрителями. Он сообщил, что обе части франшизы были сняты в Великобритании.
Как сообщает Deadline, Фрейзер поблагодарил зрителей за поддержку и интерес к фильму, а также отметил, что авторы не были уверены в процессе съемок и не знали, в каком именно жанре он получится.
«Мы не знали, драма это или комедия, или боевик, или фильм ужасов, или мелодрама. Все вышеперечисленное. Мы понятия не имели, пока он не был протестирован перед британской аудиторией», — заявил Фрейзер.
Актер исполнил главную роль в первых двух фильмах франшизы. Он перевоплотился в авантюриста, который разгадывал тайны египетских пирамид, искал сокровища и сражался с монстрами. Теперь он подтвердил готовность вернуться в перезагрузку «Мумии».