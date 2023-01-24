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Власти Норвегии выдворили россиянку из-за нарушения правила первого въезда по визе

Общество
Власти Норвегии выдворили россиянку из-за нарушения правила первого въезда по визе

Российскую туристку, которая отправилась на отдых в Норвегию, выдворили из страны. Женщине сообщили, что она нарушила правила первого въезда по визе.

Путешественица приехала в Осло к приятелю по греческому полугодовому мультишенгену. Через месяц полицейские остановили ее для проверки документов, сообщив о неправомерном использовании такой визы.

«Уточнили адрес пребывания, забрали паспорт и отпустили, сказав ждать решения иммиграционной службы», — рассказала россиянка.

Спустя неделю с ней связались и заявили, что ведомство приняло решение о депортации. Там подчеркнули, что туристка нарушила правило первого въезда по визе. Кроме того, ей аннулировали документ, передает портал TourDom.
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