Власти Норвегии выдворили россиянку из-за нарушения правила первого въезда по визе

Российскую туристку, которая отправилась на отдых в Норвегию, выдворили из страны. Женщине сообщили, что она нарушила правила первого въезда по визе.
Путешественица приехала в Осло к приятелю по греческому полугодовому мультишенгену. Через месяц полицейские остановили ее для проверки документов, сообщив о неправомерном использовании такой визы.
«Уточнили адрес пребывания, забрали паспорт и отпустили, сказав ждать решения иммиграционной службы», — рассказала россиянка.
Спустя неделю с ней связались и заявили, что ведомство приняло решение о депортации. Там подчеркнули, что туристка нарушила правило первого въезда по визе. Кроме того, ей аннулировали документ, передает портал TourDom.