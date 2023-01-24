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Депутат Госдумы Фролова прокомментировала проект об интеграции систем образования новых регионов

Общество
Депутат Госдумы Фролова прокомментировала проект об интеграции систем образования новых регионов

Во вторник, 24-го января, на пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект об интеграции систем образования и научной деятельности новых регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сама законодательная инициатива была внесена 29-го декабря 2022-го года.

Нововведения предполагают установку норм, которые обеспечивают соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий, а также приведение деятельности образовательных организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Депутат Госдумы Тамара Фролова считает законопроект необходимым. О том, почему это важно, политик рассказала в авторской колонке для ФАН.

Важный шаг для системы образования новых территорий! Колонка Тамары Фроловой

Единое образовательное пространство на территории всей страны! Законопроект об интеграции сфер образования и науки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательное пространство и систему научной деятельности России принят сегодня Госдумой в первом чтении. На его основании образовательные организации новых регионов страны будут работать по соответствующим образовательным программам. Также стоит задача привести в соответствие и нормы об образовании, ученых степеней и званиях, правах обучающихся и поступлении их в ВУЗы.

Конечно же, для того чтобы образовательные организации новых регионов влились в российскую образовательную систему, нужно в первую очередь на законодательном уровне урегулировать все процессы. Данный законопроект необходим! В результате его принятия удастся повысить качество образования в новых регионах, провести интеграцию в сфере воспитания и дополнительного образования школьников и молодежи, выстроить работу с одаренными детьми и на должном уровне осуществлять профессиональную подготовку кадров для развития экономики регионов.

Я считаю, что принятие этого законопроекта станет крайне важным шагом для системы образования новых территорий страны. Мы на правильном пути!
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