Депутат Госдумы Фролова прокомментировала проект об интеграции систем образования новых регионов

Единое образовательное пространство на территории всей страны! Законопроект об интеграции сфер образования и науки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательное пространство и систему научной деятельности России принят сегодня Госдумой в первом чтении. На его основании образовательные организации новых регионов страны будут работать по соответствующим образовательным программам. Также стоит задача привести в соответствие и нормы об образовании, ученых степеней и званиях, правах обучающихся и поступлении их в ВУЗы.