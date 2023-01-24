RT: украинская армия потеряла 200 бойцов при попытке контратаковать под Угледаром

Украинская армия совершила безуспешную попытку контратаковать ВС РФ под Угледаром в ДНР.
В сообщении RT говорится, что в ходе боя ВСУ потеряли 200 человек личного состава. Отмечается, что 22 и 23 января украинские военные пытались провести разведку боем и перегруппировку.
Подчеркивается, что военнослужащие 23-го батальона и 68-й бригады украинской армии при поддержке танков хотели сорвать начало обжатия Угледара российскими войсками.
По имеющейся информации, ВС РФ нанесли удары по противнику из артиллерийских орудий «Гиацинт-Б», «Гвоздика» и «Акация».