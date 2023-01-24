Посол РФ в ЦАР встретился с генеральным прокурором Кассационного суда республики

Банги, 24 января. Посол Российской Федерации в ЦАР Александр Бикантов встретился с Генеральным прокурором Кассационного суда республики.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества правоохранительных органов двух страна. Кроме того, дипломат передал центральноафриканскому правительству запрос Следственного комитета РФ о возможности поддержки местных структур в области права.
Ранее правоохранительные органы ЦАР заявили, что готовы взаимодействовать с Москвой в деле поиска организаторов теракта на территории Русского дома. Работники российского представительства поддерживают постоянные контакты с властями в Банги.
Взрыв произошел 16 декабря на территории отечественной гуманитарной миссии. Руководитель учреждения Дмитрий Сытый получил тяжелые ранения.
Через трое суток после теракта специальный борт Минобороны РФ эвакуировал россиянина на Родину для лечения. А сотни жителей столицы ЦАР вышли на митинг, чтобы поддержать главу Русского дома.
Позднее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа навестил Дмитрия Сытого в рамках рабочего визита в Санкт-Петербурге. Чиновник передал ему слова поддержки от соотечественников и благодарность за вклад в развитие отношений между странами.