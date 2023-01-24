Посол РФ в ЦАР встретился с генеральным прокурором Кассационного суда республики

Позднее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа навестил Дмитрия Сытого в рамках рабочего визита в Санкт-Петербурге. Чиновник передал ему слова поддержки от соотечественников и благодарность за вклад в развитие отношений между странами.