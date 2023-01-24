В ГД прокомментировали наказание для депутатов за сокрытие сведений о поездках за границу

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев комментируя эти нововведения РИАФАН отметил, что такое негласное правило существовало давно. Однако как показала практика, в частности эти большие каникулы, некоторые депутаты не вняли этим правилам и просьбам, и посетили различные страны, в том числе и недружественные.